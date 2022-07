Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 34-Jähriger auf der Autobahn A 3 verhaftet

Bild-Infos

Download

Kleve - Emmerich (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag, 19. Juli 2022 um 17:20 Uhr, auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Löwenbergerlandwehr einen 34-jährigen Deutschen nach der Einreise aus den Niederlanden verhaftet. Die Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Dortmund ihn mit zwei Haftbefehlen wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz suchte. Hiernach musste er noch eine Geldstrafe in Höhe von 6000 EUR bezahlen oder eine 200-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Verhaftete konnte telefonisch seine Mutter kontaktieren, die wiederum die Geldstrafe aufbrachte und diese bei der örtlichen Landespolizei Lüdinghausen einzahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle in Kleve verlassen und weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell