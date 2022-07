Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 37-Jähriger attackiert Senior mit Glasflasche - Bundespolizei verhaftet alkoholisierten Angreifer

Hagen - Witten - Herdecke (ots)

Heute Morgen (19. Juli) griff ein Mann am Hauptbahnhof Hagen mehrere Reisende an. Ein 84-Jähriger konnte einem Schlag gegen seinen Kopf noch ausweichen. Bundespolizisten nahmen den Mann fest.

Gegen 6 Uhr alarmierten Reisende die Bundespolizei am Hagener Hauptbahnhof. Ein aggressiver Mann soll einen Reisenden am Busbahnhof angesprochen haben. Weil der 19-Jährige den Aggressor nicht verstand, habe er versucht diesen zu ignorieren. Daraufhin soll der 37-Jährige den Mann aus Witten mit mehreren Ohrfeigen angegriffen haben. Der Geschädigte erlitt dadurch eine blutende Nase. Hinzugeeilte Bundespolizisten trennten die Männer. Einen Rettungswagen lehnte der leicht Verletzte ab. Gegen den Angreifer aus Herdecke leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein und erteilten dem Mann einen Platzverweis.

Wenig später, gegen 7 Uhr, wurden Bundespolizisten in die Bahnhofshalle gerufen. Der polizeibekannte Mann soll ein älteres Ehepaar belästigt haben. Auch diese sollen den 37-Jährigen nicht verstanden haben, weswegen dieser mit einer Bierflasche in der Hand, gegen den Kopf des 84-Jährigen geschlagen haben soll. Der Senior konnte dem Schlag ausweichen, wurde jedoch an der Schulter getroffen. Anschließend habe der betrunkene Mann auf den Hagener eingetreten. Hinzugeilte Reisende sollen eingegriffen und den Angreifer bis zum Eintreffen der Bundespolizisten festgehalten haben.

Diese nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Wache. Dort stellte sich heraus, dass er mit circa 2,3 Promille alkoholisiert war. In Zusammenarbeit mit der Polizei Hagen wurden Fingerabdrücke und Fotos des Beschuldigten angefertigt. Eine Richterin vom Amtsgericht Hagen entschied, dass der 37-Jährige in das Polizeigewahrsam der Polizei Hagen gebracht werden sollte.

Bundespolizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

