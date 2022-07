Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Jugendlichen auf der Oberschenkelinnenseite und am Gesäß angefasst - Bundespolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Siegen (ots)

Gestern (18. Juli) meldete sich ein 17-Jähriger aus Neunkirchen bei der Bundespolizei in Siegen, um ungewollte intime Berührungen anzuzeigen. Ein Mann hätte ihn zunächst angesprochen und anschließend am inneren Oberschenkelbereich sowie am Gesäß angefasst. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Tatverdächtigen.

Montagabend gegen 22:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Siegen einen 23-jährigen Reisenden, als sie von einem Jugendlichen angesprochen wurden. Dieser schilderte, dass der Kontrollierte ihn soeben ungewollt intim am Oberschenkel sowie am Gesäß angefasst und sexuelle Andeutungen geäußert habe, wodurch er sich belästigt fühlte. Die Beamtinnen und Beamten nahmen beide Personen mit zur Dienststelle der Bundespolizei. Hier führten sie einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen aus Weilburg (Hessen) durch, der einen Wert von 2,3 Promille zeigte. Der Mann mit somalischer Staatsangehörigkeit muss sich nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung verantworten. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei entließen ihn nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle.

