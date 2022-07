Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt - beteiligter Pkw fährt weiter

Viersen (ots)

Am Dienstag gegen 09.20 Uhr fuhr eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin vom Josefsring in Richtung Brüsseler Allee. An der Kreuzung Freiheitsstraße überquerte sie offenbar bei Rotlicht zeigender Ampel die Kreuzung. Dabei stieß sie mit einem weißen Transporter zusammen, der an der Ampel stand und später in Richtung Mönchengladbach fuhr. Die 70 Jährige streifte mit ihrem Pedelec das Heck des anfahrenden weißen Transporters und stürzte. Dabei wurde sie verletzt und musste später zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer oder die Fahrerin des Transporters hatte den Unfall möglicherweise nicht bemerkt und fuhr in Richtung Mönchengladbach weiter. Zeugen notierten sich das Kennzeichen. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet mögliche weitere Zeugen, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (610)

