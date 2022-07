POL-VIE: Viersen-Dülken: VW Mulitvan bei Kfz-Händler gestohlen

Viersen-Süchteln (ots) - In der Zeit zwischen dem 11. Juli, 15.00 Uhr, und dem 12. Juli, 19.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Tönisvorster Straße in Süchteln ein. Die Einbrecher schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und durchsuchten das Haus. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in ...

