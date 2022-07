Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Polizeibekannte Täter begehen Einbruch

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Einsatzkräfte konnten zweifelsfrei identifizieren. In den Morgenstunden des gestrigen Dienstags wollten sich (vorerst) Unbekannte Zugang zu einem Grundstück in Nettetal-Kaldenkirchen verschaffen. Auf der Jahnstraße wurde das dort wohnende Ehepaar gegen 02.30 Uhr aufmerksam, weil die Videokamera ein Warnsignal gegeben hatte. Das Ehepaar schaute sich die Videoaufnahmen an und informierte die Polizei. Während die Streifenwagen noch auf der Anfahrt waren, verließen die Täter wieder die Örtlichkeit. Nachdem die Einsatzkräfte sich die Videoaufnahmen anschauten, wurde schnell klar: Die Täter sind keine Unbekannten und konnten zweifelsfrei identifiziert werden. Im Rahmen der Nachbereichsfahndung fanden die Einsatzkräfte die Beschuldigten und nahmen beide vorläufig fest, weil sie Gegenstände bei sich hatten, die offenbar aus einem anderen Einbruch stammen. Bei den Tatverdächtigten handelt es sich um einen 34-jährigen Nettetaler und um einen 21-jährigen Schwalmtaler. Beide sind wegen Eigentumsdelikten bereits auffällig geworden. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurden beide nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /AM (606)

