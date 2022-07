Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: 61-Jährige auf Krankenfahrstuhl von Pkw angefahren - Täter flüchten

Viersen-Dülken (ots)

Am 09.07.2022 wurde eine 61-jährige Viersenerin auf einem Edeka Parkplatz in Viersen-Dülken angefahren. Sie befand sich auf ihrem Krankenfahrstuhl und fuhr an einer Reihe geparkter Pkws vorbei. Einer der geparkten Pkws, ein silberfarbener Mercedes, wurde rückwärts aus der Parkbucht gefahren. Der unbekannte Fahrer schaute dabei nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit dem Fahrtstuhl der 61-Jährigen. Der Pkw-Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich im Anschluss unerlaubterweise von der Unfallstelle. Nach jetzigem Ermittlungsstand befanden sich in dem silberfarbenen Mercedes fünf Insassen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der 02162/377-0. / AM (603)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell