Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Brempt: Einbruch in Doppelhaushälfte - Täter entwenden mehrere Gegenstände

Niederkrüchten-Brempt (ots)

Zwischen dem 07.07.2022, 11.00 Uhr und dem 08.07.2022, 10.00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte auf `Am Wildpfad´ in Niederkrüchten ein. Der dort wohnhafte 53-Jährige stellte nach seiner Rückkehr fest, dass die Haustüre offen stand. An dieser wurden Hebelmarken festgestellt. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden ein Fernseher, Lampen und weitere Gegenstände entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der 02162/377-0. / AM (601)

