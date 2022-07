Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 220710: Tönisvorst-St. Tönis: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW - fünf Personen verletzt

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am 10.07.2022 gegen 12:50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Krefelder Weg/Hülser Straße in Tönisvorst zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 53-jährige Krefelderin befuhr mit ihrem PKW und zwei Insassen, die Hülser Straße aus Richtung Hüls in Fahrtrichtung Tönisvorst. An der Kreuzung Hülser Straße/Krefelder Weg beabsichtigte sie nach links in den Krefelder Weg, Fahrtrichtung Krefeld, abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs stieß sie mit einem entgegenkommenden PKW eines 79-jährigen Krefelders und seiner 75-jährigen Beifahrerin aus Krefeld zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 53-jährige und eine 57-jährige Insassin aus Krefeld leicht verletzt. Eine weitere 49-jährige Insassin aus Krefeld, sowie der 79-jährige und die 75-jährige aus dem entgegenkommenden PKW wurden schwer verletzt./BJ (598)

