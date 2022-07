Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Lastenradfahrerin nach Sturz leicht verletzt

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am Freitag gegen 12.35 Uhr fuhr eine 39jährige Lastenradfahrerin in St.Tönis die Gelderner Straße in Richtung Innenstadt. Im Lastenkorb befanden sich ihre 6jährige Tochter und ihr 9jähriger Sohn. In Höhe der Gartenstraße verlor sie wegen einer Fahrbahnunebenheit die Kontrolle über das Rad, kippte nach rechts und kam zu Fall. Sie und ihre beiden Kinder fielen auf die Fahrbahn. Die 39jährige wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ob die Kinder eine Verletzung davongetragen haben, ist derzeit nicht bekannt. Ihr Vater sucht mit ihnen selbständig einen Arzt auf./ UR (597)

