Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Schwerpunktkontrolle für mehr Radfahrsicherheit

Kreis Viersen (ots)

Am gestrigen Donnerstag waren 20 Einsatzkräfte der Viersener Polizei im Kreisgebiet unterwegs und kontrollierten Auto- und Radfahrende. Das Ziel der regelmäßigen Schwerpunktkontrolle ist es, auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen mit dem besonderen Fokus auf die Hauptunfallursachen. Es gilt, bei allen Verkehrsteilnehmenden das Bewusstsein zu schärfen, dass das eigene Fehlverhalten zu einem Unfall führen kann. Und Unfälle passieren im Kreis Viersen immer noch viel zu viele. Die Polizei legt hier den Schwerpunkt auf die Unfälle unter Beteiligung von Radfahrenden. Insgesamt ahndeten die Einsatzkräfte über 100 Verstöße von Autofahrerinnen und -fahrern und über 20 Verstöße von Radfahrenden. In neun Fällen nutzten die Radelnden das Mobiltelefon. Es ist aber besser, das Telefon nicht in die Hand zu nehmen. Denn man ist abgelenkt und kann auf Gefahren nicht richtig reagieren. Die Kampagne "Du hast es in der Hand, besser nicht!" können Sie hier nachlesen: https://viersen.polizei.nrw/du-hast-es-in-der-hand-besser-nicht Lassen Sie den Film einfach auf sich wirken! Viele Autofahrende, deren Verhalten gestern geahndet wurde, hatten Fehler beim Abbiegen begangen oder achteten nicht auf die Vorfahrtsregeln. Und genau das sind zwei der Hauptunfallursachen. Fast immer, wenn Radfahrende an Unfällen beteiligt sind und sogar verletzt werden, ist die Ursache genau dort zu finden. Nur um ein paar Zahlen zu nennen: In den Monaten Januar bis Mai im Jahre 2021 verzeichneten wir bei Unfällen mit Verletzten 41 Unfälle aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes. In diesem Jahr sind es im gleichen Zeitraum bereits 66 Unfälle. Abbiegen wurde von Januar bis Mai im Jahr 2021 55 Mal festgehalten. In diesem Jahr sind es bereits 86 Unfälle. Aber es sind nicht die Zahlen, es sind die Menschen, die hier im Vordergrund stehen. Bei jedem dieser Unfälle wurden Menschen verletzt, teils mit schlimmen Folgen. Unfälle zu verhindern, das ist das Ziel auch der polizeilichen Arbeit. Deswegen an dieser Stelle der Appell an diejenigen, mit denen wir gestern nicht sprechen konnten: Fahren Sie vorsichtig und achten Sie vor allem auf andere. Nehmen Sie Rücksicht und verhindern Sie so Unfälle. Um die Bilanz zum gestrigen Kontrolltag abzuschließen: Ein Fahrer eines Kleinkraftrades fiel auf, weil er beim Abbiegen nicht geblinkt hatte. Statt einer kleinen Verwarnung musste er mit zur Blutprobe, weil ein Drogenvortest positiv verlaufen war. Ein Autofahrer, der bei der Fahrt sein Handy benutzte, durfte anschließend seinen Wagen stehen lassen - der Mann hatte gar keinen Führerschein. So kann's gehen. Kommen Sie gut und gesund durchs Wochenende. /wg (596)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell