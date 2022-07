Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall zwischen E-Scooter und Pkw - 21-Jährige leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Mittwoch, 06.07.2022, kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Unfall auf der Kölnischen Straße / Dieselstraße in Viersen. Eine 21-jährige Viersenerin befuhr mit einem E-Scooter den Geh- und Radweg der Kölnischen Straße in Fahrtrichtung Eichenstraße. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Pkw auf der Dieselstraße in Fahrtrichtung Kölnische Straße. In Höhe der Einmündung wollte der Viersener rechts in die Kölnische Straße abbiegen. Beim Abbiegen schaute der 67-Jährige wahrscheinlich nicht ordnungsgemäß und touchierte die 21-Jährige an ihrem Bein. Daraufhin fiel der Scooter-Fahrerin zu Boden. Die Viersenerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. /AM (593)

