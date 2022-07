Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Diverse Brände im Kreis Viersen - Feuerwehr schließt Fremdeinwirkungen nicht aus

Kreis Viersen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes kam es im Kreis Viersen zu diversen Bränden. In allen Fällen ermittelt nun die Kripo, da Fremdeinwirkungen nach ersten Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden können. Am 08.07.2022 zwischen 01.00 Uhr und 04.45 Uhr geriet ein Pkw-Anhänger auf der Nassestraße in Niederkrüchten in Brand. Der Anhänger befand sich ordnungsgemäß abgeschlossen auf dem Pkw-Parkplatz des Venekotensees. Die Feuerwehr hatte den Brand bei Eintreffen der Polizei-Einsatzkräfte bereits vollständig gelöscht und schließt eine Selbstentzündung aus. In Schwalmtal-Amern brannte am 10.07.2022 gegen 22.45 Uhr eine Folienrolle, welche sich auf einer landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche befand. Die Feuerwehr erhielt Info über den Brand auf der Heidend und schließt auch hier eine Selbstentzündung aus. Wodurch die Folie in Brand geraten ist, ist bisher unklar. Wenige Stunden später, am 11.07.2022 gegen 00:30 Uhr, brannte ebenfalls auf dem Heidend ein Waldstück. Nähe des Grenzlandstadions stellte die Feuerwehr zwei verschiedene Brandherde fest, welche gelöscht werden konnten. Einen Zusammenhang zwischen den Bränden auf dem Heidend, wie beispielsweise Funkenflug, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen. Am 10.07.2022 brannte außerdem ein Pkw in Viersen-Dülken. Auf der Heinz-Luhnen-Straße befand sich der Pkw am Straßenrand geparkt. Laut eines Zeugen brannte dieser gegen 01.20 Uhr lichterloh. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, schließt eine Fremdeinwirkung aber nicht aus und alarmierte daraufhin die Kriminalpolizei. Die Ermittlungen in allen Brandfällen dauern an. Die Polizei bittet hierfür um Hinweise. Falls Sie in den genannten Zeitraumen an besagten Orten auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (600)

