Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Radfahrer von Pkw angefahren - Zeugen gesucht

Willich-Anrath (ots)

Am 08.07.2022 kam es gegen 23.30 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Donkweg/Neersener Straße in Willich-Anrath. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh-und Radweg der Neersener Straße. Als er den Donkweg kreuzen wollte, bogen zwei Pkws mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Donkweg rechts in die Neersener Straße ab. Bei dem Abbiegevorgang touchierte der zweite Pkw das Vorderrad des Willichers. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich unerlaubterweise von der Unfallstelle. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Falls Sie zum besagten Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (599)

