Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Bottroperin kommt von der Fahrbahn ab - hoher Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Eine 50-jährige Bottroper verletzte sich bei einem Unfall am heutigen Morgen, um 09.20 Uhr, leicht, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Sie war zuvor mit einem Auto auf der Gladbecker Straße in Richtung Bottroper Straße unterwegs. Die genaue Unfallörtlichkeit liegt etwa 80m vor der Buchenstraße. Die 50-Jährige fuhr über die gegenüberliegende Fahrbahn, in ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und schob dieses dann noch auf einen dahinter parkenden Transporter. Die Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Der Wagen der Fahrerin wurde abgeschleppt. Es ist ein Schaden von schätzungsweise 21.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell