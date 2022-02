Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach: Frau und Kind leblos aufgefunden - Die Polizei ermittelt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 01.02.2022, wurden im Ortsteil Schrievers gegen 16.10 Uhr durch die Polizei eine Frau leblos und ein Kleinkind schwerst verletzt aufgefunden. Das Kind ist seinen Verletzungen leider erlegen. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei fuhr zu dem Haus in der Straße "In der Aue", da man sich Sorgen um die Frau machte. Im Haus waren Rauchmelder zu hören. Aufgrund weiterer Hinweise wurde die Haustür gewaltsam geöffnet. Im verrauchten Haus fanden Polizei und Feuerwehr zunächst ein schwer verletztes Kind auf. Rettungskräfte und Notarzt behandelten es sofort und brachten es in ein Krankenhaus. Derweil fanden Polizisten im Haus ebenfalls eine leblose Frau.

Das Kind verstarb noch am frühen Abend im Krankenhaus.

Die Identität der Frau ist noch nicht abschließend geklärt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei den Personen um die Mutter und ihr leibliches Kind handeln.

Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass eine dritte Person in die Geschehnisse involviert gewesen wäre. Die Ermittlungen dauern an. Polizei und Feuerwehr werden von Notfallseelsorgern unterstützt. Auf Rücksichtnahme auf Angehörige und aufgrund des noch frühen Zeitpunktes der Ermittlungen bittet die Polizei, von weiteren Nachfragen zunächst abzusehen. Es wird nachberichtet. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell