Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei stellt Einbrecher in Schrievers - Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat einen 32-jährigen Mann am Montagabend, 31.01.2022, bei einem Einbruch in eine Gartenlaube am Landwehrweg auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter ordnete für ihn anschließend Untersuchungshaft an.

Gegen 22:30 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen laufenden Einbruch in eine Gartenlaube. Vor Ort stellten die eintreffenden Beamten fest, dass ein Fenster des Gebäudes offen stand. In der Laube befand sich ein Verdächtiger. Dieser wurde durch die Beamten dazu aufgefordert herauszukommen. Das tat der Mann und die Beamten nahmen ihn daraufhin vorläufig fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 32-Jährigen, stellte die Polizei unter anderem ein Messer sicher. Sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogentest fielen bei dem Mann vor Ort positiv aus. Auf der Polizeiwache entnahm ihm ein Arzt deshalb eine Blutprobe.

Die Polizei führte den Verdächtigen am Dienstagnachmittag, 01.02.2022, einem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft für ihn anordnete. Der 32-Jährige ist der Polizei schon aus früheren Einsätzen wegen Eigentumsdelikten bekannt. (jl)

