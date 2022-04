Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Beim Geldabheben: Resolute Seniorin wehrt sich gegen Räuber: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Äußerst resolut verhielt sich eine 85-jährige Frau, die am Samstagmorgen in einer Bankfiliale in Kassel-Harleshausen Opfer eines versuchten Raubes wurde. Ein unbekannter Täter hatte sie beim Geldabheben von hinten festgehalten und zur Seite geschoben, während sein Komplize auf die Ausgabe des Bargelds wartete und dieses in Empfang nehmen wollte. Da die Seniorin ihre Daten am Automaten noch nicht fertig eingegeben hatte und sich mit ihrem Stock zur Wehr setzte, gingen die Räuber leer aus. Die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und erbitten Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich die Tat in dem Bankvorraum im Blumenäckerweg um 10:40 Uhr ereignet. Die 85-Jährige aus Kassel hatte zu dieser Zeit bereits ihre Karte in den Geldautomaten eingesteckt, als die beiden Männer eintraten und versuchten, sie zu berauben. Nachdem sie einen der Täter mit ihrem Stock getroffen hatte, kam ein weiterer Kunde in den Bankvorraum, woraufhin beide Räuber ohne Beute nach draußen und weiter in Richtung Frasenweg flüchteten. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

1. Täter: Männlich, ca. 1,70 Meter, 25 bis 30 Jahre alt, dunkle Kappe, dunkle offen getragene Jacke, weißes T-Shirt.

2. Täter: Männlich, ca. 1,70 Meter, 25 bis 30 Jahre alt, dunkle Kappe, gelbe Jacke mit hellem Arm- und Brustbereich, blaue Jeans, helle Turnschuhe, Bauchtasche, die über die Schulter getragen wurde.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht hat oder den Ermittlern des K 35 Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

