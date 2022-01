Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Diebe nutzen unverschlossene Gartenhütte zum Diebstahl

Welver (ots)

Zwei Diebe ergriffen in der Nacht zu Donnerstag (27. Januar 2022) ihre Chance und entwendeten aus einer unverschlossenen Gartenhütte am Kirchweg Werkzeug. Gegen 01.30 Uhr wurde eine Bewohnerin durch das Gebell ihres Hundes geweckt. Aus ihrer Gartenhütte vernahm sie daraufhin Geräusche und konnte kurz darauf zwei Personen von dort weglaufen sehen. Die Frau verfolgte die Flüchtenden bis zur großen Wiese an der Straße "Im Hagen". Hier ließen die Unbekannten nach Zurufen der Bewohnerin Teile ihrer Beute fallen und rannten weiter. Seit dem Diebstahl wird noch ein Schlagbohrer der Marke "Metabo" vermisste. Die Polizei rät: "Nutzen Sie vorhandene Sicherungen, um Ihr Eigentum zu schützen und es den Straftätern so schwer wie möglich zu machen." Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

