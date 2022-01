Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Christusfigur entwendet

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch (26. Januar 2022) wurde um 11.45 Uhr der Diebstahl einer Christusfigur mit einem braunen Holzkreuz festgestellt. Das Glaubenssymbol stand zuvor an dem Wanderweg "Naturpromenade" am "Hevebecken". Dieser verläuft von der Gaststätte "Torhaus" zur Delecker Brücker. Unbekannte Täter hatten den Stamm des Holzkreuzes durchgesägt und die Jesusstatue mit dem Holzkreuz entwendet. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Kruzifixes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

