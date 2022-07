BPOL NRW: Bundespolizei überführt Dieb dank guter Personenbeschreibung einer Zeugin

Bielefeld (ots) - Am Samstagabend (16. Juli) haben Bundespolizisten am Hauptbahnhof in Bielefeld eine Frau verhaftet, die aus der Haft flüchtig war. Die 33-jährige Slowakin hat bis Oktober eine 22-monatige Haftstrafe wegen Eigentumsdelikten zu verbüßen. Sie war als entwichene Strafgefangene aus der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne zur Fahndung ausgeschrieben. Die Verhaftete wurde noch am Abend wieder in das ...

mehr