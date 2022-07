BPOL NRW: Düsseldorf Hbf - Bundespolizei fasst zwei renitente Jugendliche

Münster (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (17. Juli) hat die Bundespolizei zwei Männer festgenommen, die sich in einem Geschäft im Hauptbahnhof Münster an einer Salatbar bedient und zuvor ein Handy gestohlen hatten. Der 27-jährige Algerier und der 41-jährige Aserbaidschaner griffen in die Salatbar und aßen, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei verschmutzten sie die Auslage derart, dass ein weiterer Verkauf nicht mehr ...

mehr