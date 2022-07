Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt international gesuchten Mann fest - Fahndungserfolg am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am vergangenen frühen Samstagabend (16.07.2022) einen Niederländer, der sich bei den Beamten der Bundespolizei zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Erbil/Irak vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass nach dem 24-Jährigen international gefahndet wurde. Die niederländischen Behörden hatten am gleichen Tag einen internationalen Haftbefehl gegen den Mann erlassen, da dieser wegen des Verdachts der Bedrohung, des Besitzes verbotener Waffen sowie Kindesentzuges gesucht wurde. Dem in den Niederlanden lebenden Mann wurde der Haftbefehl durch die Bundespolizei eröffnet und zur Durchführung des Auslieferungsverfahrens an die Justizbehörden übergeben.

Außerdem stellten die Bundespolizeibeamten am darauffolgenden späten Sonntagabend einen Rumänen fest, der sich auf der Einreise eines Fluges aus Birmingham/Großbritannien befand. Hierbei wurde festgestellt, dass der 34-Jährige von der Staatsanwaltschaft Essen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gesucht wurde. Der in Duisburg lebende Mann konnte seine Heimreise jedoch fortführen, da er die Geldstrafe in Gesamthöhe von 130 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 13 Tagen abwenden konnte.

