BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 24-Jährigen auf der Bundesautobahn A 40

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am Montagmorgen, 18. Juli 2022 um 00:30 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Wachtendonk einen 24-jährigen Albaner in einem VW Touran mit Dortmunder Zulassung nach der Einreise aus den Niederlanden. Hierbei konnte der Reisende den Beamten keine Ausweisdokumente vorlegen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde und das Fahrzeug nicht versichert ist.Seitens der Staatsanwaltschaft Hannover lag ein Vollstreckungshaftbefehl aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Hiernach war noch eine Geldstrafe in Höhe von 580 Euro zu zahlen oder 58-tägige Restersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Weiterhin ist der Albaner durch die Zentrale Ausländerbehörde in Bielefeld zur Festnahme zum Zwecke der Ausweisung /Abschiebung ausgeschrieben. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Hier bezahlte er dann die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei ein. Nach Rücksprache mit der Ausländerbehörde in Bielefeld soll der Beschuldigte nun am Dienstagnachmittag über den Flughafen Düsseldorf nach Albanien abgeschoben werden. Durch den Richter am Amtsgericht Krefeld wurde hierzu eine Festhalteanordnung erlassen.

