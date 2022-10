Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten - Farbschmierereien - Unfälle

Aalen (ots)

Fichtenau: PKW beschädigt und geflüchtet

Ein weißer BMW, der am Montag zwischen 16:10 Uhr und 16:40 Uhr auf einem Kundenparkplatz im Floriansweg abgestellt war, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ am rechten hinteren Fahrzeugheck einen Schaden in Höhe von mindestens 2500 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379

Schwäbisch Hall: Farbschmierereien am Arbeitsamt

Am Dienstag um kurz vor 3 Uhr konnten durch einen Zeugen zwei maskierte Personen festgestellt werden, die mit Farbspray die Wände des Arbeitsamtes beschädigten. Als die beiden Vandalen erkannten, dass sie beobachtet werden, flüchteten sie in Richtung Bahnhof. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Farbschmierereien

Am Samstag gegen 7 Uhr wurde festgestellt, dass mehrere Gebäude in der Mauerstraße zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstagmorgen mit blauer Farbe beschmiert wurden. Bereits die selben Gebäude wurden am 04.10.22 mit grüner Farbe beschmiert. Hinweise auf die Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Rosengarten: Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 57-jähriger Lenker eines Ford Focus fuhr am Montag gegen 18 Uhr in den Kreuzungsbereich der L1055 / K2669 ein, obwohl die Ampel für ihn rot zeigte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford Transit, dessen 52-jähriger Lenker bei grüner Ampelschaltung in den Kreuzungsbereich einfuhr. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 35000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Aufgefahren

Ein 36-jähriger Opel-Lenker befuhr am Montag gegen 16:15 Uhr die L2218 von Veinau in Richtung Bühlerzimmern. Hinter einer Hügelkuppe erkannte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 25-jährige Seat-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Beide Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und mussten abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein Toyota Yaris, der am Montag zwischen 12:45 Uhr und 16 Uhr im Parkhaus im Ziegeleiweg auf der Ebene 5 geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfall Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Kirchberg: LKW kollidiert mit PKW

Ein 40-jähriger Lenker eines MAN Sattelzuges rangierte am Montag um kurz vor 10 Uhr auf der Straße In den Kreideäckern rückwärts nach links in eine Firmeneinfahrt. Hierbei kam das Gespann teilweise auf die rechte Fahrbahn. Ein 50-jähriger Lenker eines Audi A4 befuhr zur gleichen Zeit die Straße in den Kreideäckern in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Der Audi-Fahrer wollte rechts neben dem rangierenden Sattelzug vorbeifahren. Hierzu nutzte er teilweise den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn. Dabei kollidierte der Auflieger des Sattelzuges mit der Heckscheibe des Audi. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell