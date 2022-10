Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Keramikbremsanlage entwendet - Versuchter Einbruch - Tätliche Auseinandersetzung - Sonstiges

Aalen: Aufgefahren - 2500 Euro Schaden

Kurz nach 10 Uhr am Montagmorgen musste ein 51-Jähriger seinen Lkw verkehrsbedingt an der Kreuzung Mantelhofer Weg / Robert-Bosch-Straße anhalten. Ein 57-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Mercedes-Sprinter auf, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Oberkochen: Unfallflucht

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Autofahrer zwischen Donnerstagvormittag 11 Uhr und Montagmorgen 7 Uhr verursachte, als er einen in der Aalener Straße abgestellten VW Golf beschädigte. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990 entgegen.

Aalen: Keramikbremsanlage entwendet

Am Sonntagnachmittag schaute sich ein 56-Jähriger auf dem Gelände eines Autohauses in der Oberen Bahnstraße Fahrzeuge an. Hierbei stellte er fest, dass Unbekannte an einem dort abgestellten Audi die komplette Keramikbremsanlage samt Bremssattel im Wert von rund 15.000 Euro entwendet hatten. Der Diebstahl wurde in der Zeit zwischen Samstagnachmittag 16 Uhr und Sonntagnachmittag 14.50 Uhr verübt. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten zwischen Montag 17.10 Uhr und Sonntagmorgen 2.30 Uhr die Türe einer Wohnung in der Hofherrnstraße aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Bei dem versuchten Einbruch entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Tätliche Auseinandersetzung

Mehrere Streifenfahrzeuge des Polizeipräsidiums Aalen mussten am Sonntagmorgen gegen 1.35 Uhr in die Wilhelm-Merz-Straße ausrücken, nachdem von dort eine Schlägerei gemeldet worden war, an der wohl zahlreiche Personen beteiligt waren. Vor Ort konnten mehrere Personengruppen angetroffen werden, die teilweise beim Erkennen der Polizei die Flucht ergriffen. Einige der Beteiligten mussten ärztlich behandelt werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung konnten bislang nicht geklärt werden; entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Bopfingen: Auffahrunfall

Auf der Straße "Am Stadtgarten" musste eine 33-Jährige ihren Skoda am Montagmorgen gegen 7 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Eine 21-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem BMW auf das stehende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall, bei dem beide Autofahrerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 6500 Euro.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen - gegen Leitplanke geprallt

Auf der Landesstraße 1060 zwischen Röhlingen und der Abzweigung Pfahlheim-West verlor ein 21 Jahre alter Autofahrer am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr die Kontrolle über seinen Audi, der infolgedessen im Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanken prallte. Der Unfallverursacher blieb unverletzt; an seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 12.000 Euro. Der an der Leitplanke entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Ellwangen: Herrenrad entwendet

Ein "Uninegra"-Herrenfahrrad mit schwarz-grau-blauen Applikationen wurde am Samstag zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr von bislang Unbekannten entwendet. Der 36-jährige Besitzer des Fahrrads hatte dieses lediglich für 10 Minuten vor einem Gebäude in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt. Der Wert des Rads beläuft sich auf ca. 2200 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Herrenfahrrads bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07361/5240.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Feuerwehreinsatz

Mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Montagmorgen gegen 2.15 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Oderstraße aus, nachdem dort der Brandmeldealarm ausgelöst hatte. Vor Ort konnte rasch Entwarnung gegeben werden; ein 42-Jähriger hatte Essen auf den Herd gestellt und war dann eingeschlafen. Von den Einsatzkräften musste lediglich kräftig durchgelüftet werden. Der 42-Jährige blieb unverletzt; nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Mögglingen: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend, fuhr ein 65-Jähriger am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr mit seinem Opel auf die Bahnhofstraße ein. Dabei übersah er den Ford eines 46-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

