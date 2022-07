POL-BI: Helfender wird selbst attackiert

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Einem PKW-Fahrer wurde am Sonntag, 10.07.2022, das Telefonieren während der Fahrt zum Verhängnis. Bei der Polizeikontrolle kam ans Licht, dass er keinen Führerschein besaß und unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Fahrer eines VW Touran geriet gegen 19:15 Uhr auf der Herforder Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts in den ...

