Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Diebe brechen in ein Fahrradgeschäft in Sehnde ein und stehlen fünf Pedelecs

Hannover (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 24.03.2022, haben bislang unbekannte Täter das Schaufenster eines Fahrradladens eingeschlagen und fuhren anschließend auf den gestohlenen Rädern davon.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Lehrte warfen gegen 00:45 Uhr etwa fünf bislang unbekannte Täter das Schaufenster eines Fahrradladens in Sehnde an der Peiner Straße ein. Die Täter nahmen aus dem Innenraum fünf hochwertige Pedelecs und fuhren in Richtung Nordstraße davon. Eine Anwohnerin teilte der Polizei die Fluchtrichtung mit. Die Fahndung nach den Tätern, bei der unter anderem der Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief erfolglos.

Die Täter waren allesamt dunkel bekleidet. Einer hatte eine auffällig weiße Kapuze.

Gestohlen wurde ein Pedelec der Marke Schindelhauer, Modell "Arthur" in graphitschwarz, ein Pedelec der Marke Raleigh, Modell "Preston Premium" in blau, ein Pedelec der Marke Raleigh, Modell "Kent Premium" der Farbe in granitgrau matt, ein Pedelec der Marke "Raleigh" Modell "Sheffield Prmeium" in der Farbe pacificblue glossy und ebenfalls ein Pedelec der Marke Raleigh, Modell "Corby 8 XXL RT" in der Farbe atlasgrey matt. Die Pedelecs haben jeweils einen Wert zwischen 3000 und 4200 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, bzw. zum Verbleib der Pedelecs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lehrte unter der Rufnummer 05132 827-115 zu melden. /bo, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell