POL-H: Radfahrerin wird bei Zusammenstoß mit Pkw auf der Vahrenwalder Straße leicht verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots) - Am Dienstagmorgen, 22.03.2022, ist ein 30-Jähriger in ein Restaurant in Hannover-Mitte eingebrochen. Ein Zeuge beobachtete den Einbruch und informierte die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Täter im Nahbereich fest. Er wurde am Mittwoch, 23.03.2022, einem Haftrichter vorgeführt und zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Nach ...

