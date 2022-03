Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Hannover und der Staatsanwaltschaft Hannover

Hannover (ots)

Am Dienstagmorgen, 22.03.2022, ist ein 30-Jähriger in ein Restaurant in Hannover-Mitte eingebrochen. Ein Zeuge beobachtete den Einbruch und informierte die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Täter im Nahbereich fest. Er wurde am Mittwoch, 23.03.2022, einem Haftrichter vorgeführt und zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover bemerkte ein aufmerksamer Zeuge am Dienstagmorgen gegen 05:20 Uhr, wie eine männliche Person in der Straße "Klostergang" aus einem zersplitterten Fenster krabbelte. Im Anschluss informierte er den Notruf der Polizei und gab eine detaillierte Personenbeschreibung und den Fluchtweg des Mannes bekannt. Die Polizei konnte im Nahbereich eine verdächtige Person feststellen, auf die die Personenbeschreibung passte. Der mutmaßliche 30-jährige Täter ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei dem 30-Jährigen fand die Polizei ein gestohlenes Smartphone und im weiteren Nahbereich zwei Tablets, welche aus dem Restaurant stammen. Der mutmaßliche Täter kam im Anschluss ins Polizeigewahrsam.

Der Kriminaldauerdienst hat Ermittlungen wegen Einbruchs eingeleitet. Ein Strafrichter verurteilte den 30-Jährigen am Mittwoch, 23.03.2022, in einem beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe. Das Urteil noch nicht rechtskräftig. /bo, am

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell