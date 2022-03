Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrseinschränkungen am kommenden Freitag aufgrund einer Versammlung

Hannover (ots)

Aufgrund einer größeren Versammlung müssen sich Verkehrsteilnehmende am Freitag, 25.03.2022, im Stadtgebiet Hannovers auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Die Polizei appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, den Innenstadtbereich möglichst nicht mit dem eigenen Pkw anzufahren, sondern auf den Öffentlichen Personennahverkehr oder andere Verkehrsmittel umzusteigen.

Für Freitag, 25.03.2022, hat das Aktionsbündnis "Fridays For Future" in Hannover eine Versammlung angezeigt. Die Organisatoren rechnen damit, dass in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr bis zu 4.000 Teilnehmende unter dem Motto "Klimastreik, #PeopleNotProfit, gegen jegliche Parteiwerbung" demonstrieren wollen. Neben Auftakt- und Abschlusskundgebungen, die jeweils auf dem Opernplatz stattfinden sollen, ist auch ein Aufzug auf einer festgelegten Route durch die Innenstadt geplant.

Aufgrund des Routenverlaufs ist punktuell zeitweise mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Davon betroffen sind u.a. die Georgstraße, die Osterstraße, der Friedrichswall, die Willy-Brandt-Alle, der Kurt-Schwitters-Platz, das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer sowie die Hildesheimer Straße und der Aegidientorplatz.

Aufgrund der zu erwartenden zeitweisen Sperrungen und Behinderungen auf wichtigen Routen durch oder in die Innenstadt rät die Polizei dazu, von aufschiebbaren Fahrten mit dem eigenen Auto am Freitag von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr in den genannten Bereichen möglichst abzusehen oder zum Erreichen der hannoverschen City auf Busse und Bahnen oder andere Verkehrsmittel umzusteigen. /ram, bo

