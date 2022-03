Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Linden: 17-Jähriger nach Streit durch Messerstich leicht verletzt

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 23.03.2022, ist ein 17-Jähriger nach Streitigkeiten leicht verletzt worden. Von ihm forderte ein Gleichaltriger Bargeld. Im weiteren Verlauf kam es zu Schlägen und zu einem Messerstich in den Rücken.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer gerieten die beiden untereinander bekannten Jugendlichen gegen 16:35 Uhr zunächst in verbale Streitigkeiten an einem Spielplatz in der Eleonorenstraße in Hannover-Linden. In der Folge forderte der 17-jährige mutmaßliche Täter Bargeld von seinem Gegenüber. Dieser kam der Aufforderung jedoch nicht nach und wurde mit Schlägen traktiert. Im Anschluss stach der mutmaßliche Täter mit einem Messer in den Rücken des 17-Jährigen ein. Der Angreifer flüchtete zunächst mit seinen vier Freunden, welche allesamt während der Auseinandersetzung mit dabei waren. Der Haupttäter konnte im Nahbereich durch Polizeikräfte festgenommen werden. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Der mutmaßliche Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an einen Elternteil übergeben.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung. Zeugen, die Hinweise zu den Mittätern in der Gruppe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Rufnummer 0511 109 -3920 zu melden. /bo, ms

