Polizei Bielefeld

POL-BI: Kontrolle nach Handynutzung - Fahrt unter Drogen und ohne Führerschein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Einem PKW-Fahrer wurde am Sonntag, 10.07.2022, das Telefonieren während der Fahrt zum Verhängnis. Bei der Polizeikontrolle kam ans Licht, dass er keinen Führerschein besaß und unter dem Einfluss von Drogen stand.

Der Fahrer eines VW Touran geriet gegen 19:15 Uhr auf der Herforder Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung, da er während der Fahrt sein Handy nutzte. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und hielten den 42-jährigen Bielefelder mit seinem Fahrzeug in Höhe der Feldstraße an.

Bei der folgenden Kontrolle und der Aufforderung seinen Führerschein herauszugeben, offenbarte der Bielefelder, seit circa zwei Jahren keinen mehr zu besitzen.

Befragt zu dem Konsum von Drogen, räumte er ein, vor ungefähr einer Woche Betäubungsmittel und gerade während der Fahrt Bier konsumiert zu haben.

Ein Drogenvortest verlief positiv und eine Ärztin entnahm dem Bielefelder auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell