POL-BI: Dreister Trickdieb bietet Hilfe an

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein 41-jähriger Bielefelder wurde am Mittwochmittag, 06.07.2022, nach einem E-Bike-Diebstahl festgenommen. Zudem gilt er als dringend tatverdächtig, in einen Kiosk eingebrochen zu sein. Gegen 12:00 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie der Bielefelder ein angeschlossenes E-Bike an der Elsa-Brändström-Straße, in Höhe der Alfred-Bozi-Straße, entwendete und mit dem ...

