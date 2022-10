Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Viele Unfallfluchten, Unfälle, Sachbeschädigung, Auseinandersetzung beim Kino, Dieseldiebstahl und Zigarettenautomatenaufbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Überholen

Am Samstag gegen 11:40 Uhr wollte ein 82 Jahre alter Ford-Fahrer in der Goldbacher Straße einen Radfahrer überholen. Dabei beachtete er den Gegenverkehr nicht, weshalb es zu einer seitlichen Kollision mit dem Opel eines 40-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Gerabronn- Michelbach an der Heide: Sachbeschädigung an PKW

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 9:45 Uhr und 13:15 Uhr an einem in der Dorfstraße in einer Hofeinfahrt geparkten VW Caddy eine Seitenscheibe eingeschlagen. Offenbar wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag zwischen 9:50 Uhr und 10:05 Uhr einen dort geparkten VW Golf Kombi beim Ein- oder Ausparken. Möglicherweise handelte es sich es bei dem Verursacherfahrzeug um einen Kastenwagen. An dem Golf entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Samstag zwischen 2:00n Uhr und 4:00 Uhr haben Unbekannte einen im Teurerweg aufgestellten Zigarettenautomaten aufgebrochen und die darin befindlichen Zigaretten, sowie das enthaltene Bargeld entwendet. Ein Zeuge meldete dies der Polizei.

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Ilshofen: Bienenkästen beschädigt - Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zwischen Freitag, 15:00 Uhr und Samstag, 10:30 Uhr befuhr mit einem bislang unbekannten Fahrzeug einen Feldweg vom Kreuzäckerhof kommend in nördliche Richtung. Am Waldrand bog er nach rechts auf einen Wiesenweg ein, welcher als Sackgasse endete. Auf Höhe eines Unterstandes wollte er auf dem schmalen Weg wenden oder rangieren und stieß dabei gegen Unterkonstruktion von 6 Bienenkästen. Bedingt durch den Aufprall kippten die Bienenkästen nach hinten um. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro an den Bienenkästen.

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen auf dem Parkplatz eines Elektronikhändlers in der Stuttgarter Straße geparkten Skoda Octavia. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro an dem PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Auseinandersetzung am Kino

Am Sonntagmittag gegen 16:30 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 21-jährigen Kinobesucher und dem Personal des Lichtspielhauses. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung im Inneren des Gebäudes und dann vor der Türe wollte sich der 21-Jährige wieder Zutritt zum Gebäude verschaffen. Dabei wurde er von einem 50-Jährigen aufgehalten. In der Folge biss der Besucher den 50-Jährigen, woraufhin er zu Boden gebracht und dort fixiert wurde. Kurz vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreife konnte der Kinobesucher flüchten, wurde jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihm droht nun eine Strafanzeige.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr war ein Skoda Fabia im Sudetenweg geparkt. In dieser Zeit hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den PKW beschädigt und hat sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt. An dem Skoda entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

Gaildorf-Unterrot: Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Sonntag, 9:00 Uhr pumpten Unbekannte aus den Tanks von zwei auf einem Firmengelände in der Schönberger Straße abgestellten PLKW rund 400 Liter Diesel ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 95090:

Rot am See: Unfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag gegen 20:15 Uhr wollte ein 19 Jahre alter VW Golf-Fahrer im Einmündungsbereich der Landwehrstraße und der Marktstraße der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links folgen. Eine aus Richtung Marktstraße kommende 18-jährige VW-Fahrerin missachtet dabei die Vorfahrt des 19-Jährigen und fährt auf die Landwehrstraße ein. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden PKW. Dabei wurde der 19-Jährige schwer verletzt. An den PKW entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

