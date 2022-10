Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Spielabbruch in der Kreisliga B - Unfälle - Diebstahlsdelikte

Fellbach: Einbruch bei Gebrauchtwagenhändler

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 10 Uhr begaben sich bislang unbekannte Diebe auf das Areal eines Autohändlers in der Ohmstraße und brachen dort einen Container, der als Büro dient, auf. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Schubladen und Schränke im Büro und entwendeten drei Fahrzeugschlüssel von abgemeldeten, zum Verkauf stehenden Autos. Mit einem Pkw fuhren die bislang unbekannten Personen in Richtung Zufahrt, streiften hierbei einen anderen Pkw und flüchteten schließlich zu Fuß. Die drei Fahrzeugschlüssel nahmen die Einbrecher mit. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Einbruch in Friedhof

Bisher unbekannte Personen brachen zwischen Freitagabend und Samstagmittag in die Kapelle sowie den Geräteschuppen auf dem Kleinfeldfriedhof in der Kleinfeldstraße ein. Zudem versuchten die Täter, den Grablichtautomaten aufzubrechen, was aber misslang. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde zwar nichts entwendet, aber Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro hinterlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Alfdorf: Spielabbruch in der Kreisliga B

Mit mehreren Streifen musste die Polizei am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr zum Sportplatz in der Oberen Schloßstraße ausrücken. Beim Spiel zwischen der Spielgemeinschaft Alfdorf / Hintersteinenberg und der TSK Türkgücu Schwäbisch Gmünd zeigte der Schiedsrichter kurz vor Spielschluss beim Stand von 0:1 einem Spieler der Gästemannschaft die rote Karte. Anschließend wurde der Schiedsrichter von Spielern der Gästemannschaft umringt und mehrfach beleidigt. Unter anderem soll der Schiedsrichter als Rassist bezeichnet worden sein. Als der Schiedsrichter daraufhin das Spiel abbrach, stürmten Fans beider Mannschaften das Spielfeld. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich die Situation bereits weitestgehend beruhigt. Die Polizei hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Sonntag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Remstalstraße einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Betrunken Unfall verursacht

Ein 59 Jahre alter Autofahrer fuhr mit seinem VW am Sonntagabend gegen 22:45 Uhr die B14 in Richtung Oppenweiler entlang. Hierbei prallte er kurz vor dem Viadukt mit seiner linken Fahrzeugseite gegen die linke Betonwandabtrennung und fuhr weiter. In Oppenweiler hielt er seinen stark beschädigten Pkw schließlich an und wurde von einem Zeugen an der Weiterfahrt gehindert. Die hinzugerufenen Beamten stellten schnell fest, warum es zum Unfall kam: Der 59-Jährige war mit etwa 1,7 Promille deutlich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten und sein Auto wurde abgeschleppt.

Auenwald: Kompletter Kühlschrank entwendet

Ein kleiner Kühlschrank, aus welchem normalerweise Eier verkauft werden, wurde am Sonntag zwischen 0:20 Uhr und 4 Uhr im Heslachhof komplett entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Kühlschrankes nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 / 9090 entgegen.

Allmersbach im Tal: Heckspoiler entwendet

Von einem BMW M5, der auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Straße Im Wasenfeld abgestellt war, wurde am Samstag zwischen 11 Uhr und 18:30 Uhr der Carbon-Heckspoiler abmontiert und entwendet. Hierbei wurde zudem die Kofferraumklappe zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1250 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Heckspoilers erbittet der Polizeiposten Weissach im Tal unter der Rufnummer 07191 35260.

