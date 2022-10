Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgeflogen

Jena (ots)

Ein Ladendetektiv stellte am Donnerstagnachmitttag einen Ladendieb in einem Elektrofachmarkt in der Stadtrodaer Straße. Der 35-jährige Täter versuchte mittels einer präparierte Tasche die Diebstahlssicherung am Ausgang zu umgehen, was jedoch aufflog. Als Beute konnte im Tascheninneren eine Smartwatch im Wert von über 300,- Euro sichergestellt werden. Die Tasche des georgischen Staatsbürgers wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

