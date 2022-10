Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Weimar (ots)

Am Donnerstag, dem 22.09.2022, ereignete sich gegen 16:00 Uhr in der Hegelstraße in Weimar, direkt von einer Bankfiliale, ein Diebstahl. Eine 62-jährige Frau und ihr 62-jähriger Gatte waren vor der Bankfiliale an ihren Fahrrädern. Hier nahmen beide eine Bewegung des Fahrrades der Frau wahr und stellten kurz darauf fest, dass der Rucksack nicht mehr vor Ort war. Der Mann suchte die umliegenden Straßen ab und erblickte, neben mehreren Müllcontainern, in der Hegelstraße eine männliche Person. Da die Absuche vorerst negativ verlief, fuhr er wieder zurück. Dabei schaute der 62-Jährige in die besagten Mülltonnen und fand den Rucksack seiner Frau darin. Bei der anschließenden Prüfung stellten beide dann fest, dass ca. 20,- EUR Bargeld, ein Mobiltelefon sowie verschiedene Kundenkarten aus dem Portemonnaie fehlten. Daraufhin machte sich der Ehemann abermals mit seinem Rad auf die Suche, diesmal nach der männlichen Person, die zuvor an den Mülltonnen gestanden hatte. Diese konnte er dann auch in der Steubenstraße feststellen. Nachdem er den Unbekannten ansprach, versuchte dieser zu fliehen. Der 62-Jährige konnte den Mann jedoch einholen und festhalten. Zur Hilfe kamen ihm dabei zwei unbekannte männliche Personen. Als der unbekannte Täter jedoch eine augenscheinliche Herzkrankheit simulierte und sich zu Boden setzte, lösten die Zeugen den Griff. Dies nutzte der Täter und entfernte sich rennend in Richtung Busbahnhof (Hoffmann-von-Fallersleben-Straße).

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 16 Jahre ca. 170 cm und schlanke Gestalt bekleidet mit einem weißen Langarmshirt, dunkelgrüner Steppweste, schwarzer Hose mit Schlitzen dunkle, kurze Haare augenscheinlich arabischer Phänotypus

Zur weiteren Aufhellung des Sachverhaltes werden nunmehr die beiden Zeugen, welche den unbekannten Täter festhielten, gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden. Überdies werden weitere Zeugen gebeten, welche Hinweise zum Tathergang oder Täter geben können, sich an die Polizei Weimar zu wenden.

Die Erreichbarkeit ist unter 03643 8820 oder per Mail an PI.Weimar@polizei.thueringen.de gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell