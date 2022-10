LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots) - Am 06.10.2022 gegen 05:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Radfahrer die Erfurter Straße in Richtung Coudraystraße. Auf Höhe der Hausnummer 8 geriet er mit dem Vorderrad an den Fahrbahnrand. In der weiteren Folge stürzte er mit dem Gesicht auf die Bordsteinkante. Hierbei zog er sich Platzwunden an Stirn und Lippe zu, zwei Schneidezähne brachen ab. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Auch räumte er ein, vor ...

mehr