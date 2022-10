Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Minibagger rammt PKW

Jena (ots)

In einer Baustelle in Niedertrebra kam es gestern, gegen 08:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Minibagger und einem PKW. In der Annahme, dass sie genug Platz habe, wollte eine 76jährige Opel-Corsa Fahrerin an einem Erde schaufelnden Minibagger vorbeifahren. Dieser aber ging davon aus, dass die Frau anhält und drehte den Vorderarm des Baggers Richtung Straße. Die 76jährige fuhr weiter und es kam zum Zusammenstoß. Am PKW entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Motorhaube, der Kotflügel und die A-Säule wurden stark beschädigt. Der Bagger blieb unversehrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

