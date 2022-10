Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Geld hört die Freundschaft auf

Jena (ots)

Gestern Abend, gegen 19 Uhr kam es in der Dornsgasse in Apolda zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei polnischen Leiharbeitern. Die zwei Männer haben zusammen in ihrer gemeinsamen Unterkunft Alkohol getrunken. Einer der beiden wollte sich von seinem Mitbewohner Geld borgen, was durch diesen abgelehnt wurde. Daraufhin griff der nach Geld Fragende nach einem Küchenmesser in der Spüle und stach zweimal auf sein Gegenüber ein. Der Mann erlitt zwei Verletzungen am linken Oberschenkel. Beide Verletzungen waren glücklicherweise nur oberflächlich. Zur weiteren ärztlichen Behandlung wurde der Verletzte in das Robert-Koch-Krankenhaus gebracht. Der 30jährige Täter wurde aufgrund seines hohen Alkoholpegels von 2,9 Promille in der Polizeiinspektion in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.

