Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anhänger leergeräumt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntag musste ein 52-Jähriger seinen Pkw-anhänger aufgrund eines technischen Problems in Hermsdorf in der Straße am Straßenteich abstellen. als er am Donnerstagmorgen, kurz vor 06 Uhr, zum Abstellort des Anhängers zurückkehrte musste er feststellen, dass sich Langfinger an ihm zu schaffen gemacht hatten. Unbekannte öffneten den Kastenanhänger und entwendeten Werkzeug, einen Laptop sowie verschiedenen Unterlagen aus dem Inneren. Die Höhe des Beuteschadens konnte vor Ort nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

