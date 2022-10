Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach sexuellem Missbrauch in Zug gesucht

Jena (ots)

Am Donnerstag, dem 28.07.2022, ereignete sich im Regionalzug von Erfurt nach Altenburg ein sexueller Missbrauch. Eine 14-Jährige fuhr mit dem RE 3 um 16:36 Uhr von Erfurt aus mit dem Ziel 18:35 Uhr in Altenburg anzukommen. Aufgrund eines polizeilichen Einsatzes jedoch hatte sich die Weiterfahrt vom planmäßigen Halt in Jena-Göschwitz, von 17:25 Uhr um ca. 20 Minuten verzögert. Nachdem der Zug weiterfuhr, begab sich die 14-Jährige auf Toilette. Hierhin folgte ihr eine unbekannte männliche Person. Augenscheinlich hatte sie vergessen die WC-Tür der benutzten Behindertentoilette abzuschließen, sodass der unbekannte Mann die Tür öffnen konnte. In der weiteren Folge vollzog der Täter, gegen den Willen der 14-Jährigen, den Geschlechtsverkehr. Im Anschluss begab sich der Unbekannte aus der Toilette heraus. In welches Abteil er dann ging, konnte bisher nicht geklärt werden. Kurz darauf ging auch die 14-Jährige aus der Toilette und begab sich zügig zu ihrem Sitzplatz.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 175 cm groß dunkle Haare, welche an den Seiten kurz und auf dem Haupt länger und nach hinten gekämmt waren normale Statur heller, mitteleuropäische Teint

Nach Aussage der Geschädigten war der Zug mit Leuten voll besetzt. Das Abteil, in welchem sich die Toiletten befand, war ein sogenanntes Fahrradabteil, in welchen auch vier Fahrgäste saßen. Es werden Hinweise zu möglichen Beobachtungen erbeten. Zeugen, welche am besagten Tag mit im RE 3 von Erfurt nach Altenburg gefahren sind und Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena zu melden.

Die Erreichbarkeit ist unter 03641 - 81 2464 oder per Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell