LPI-J: Aufgefahren

Weimar (ots) - Am Donnerstag, dem 22.09.2022, ereignete sich gegen 16:00 Uhr in der Hegelstraße in Weimar, direkt von einer Bankfiliale, ein Diebstahl. Eine 62-jährige Frau und ihr 62-jähriger Gatte waren vor der Bankfiliale an ihren Fahrrädern. Hier nahmen beide eine Bewegung des Fahrrades der Frau wahr und stellten kurz darauf fest, dass der Rucksack nicht mehr vor Ort war. Der Mann suchte die umliegenden Straßen ...

