Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Autos im Visier Krimineller

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

Nachdem mehrere Fahrzeuge im Darmstädter Stadtgebiet in der Nacht zum Dienstag (13.9.) in das Visier unbekannter Krimineller rückten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand machten sie sich an mindestens elf Wägen, unter anderem in einem Parkhaus in der Stephanstraße und in einer Tiefgarage in der Caroline-Herschel-Straße zu schaffen. Im Großteil der Fälle schlugen sie eine Scheibe der abgestellten Fahrzeuge ein und durchwühlten den Innenraum. Was sie alles erbeuteten und wie hoch die Schäden sind, muss noch ermittelt werden. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, bedarf weiterer Prüfung.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

