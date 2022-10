Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein - Radfahrer schwer verletzt

Am Samstag gegen 11:00 Uhr wollte eine 81-Jährige mit ihrem PKW Opel von der Endersbacher Straße, an der Einmündung zur Waiblinger Straße, nach links in Richtung Endersbach abbiegen. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines 37-jährigen Radfahrers, der in Richtung Waiblinger Straße fuhr. Durch die Kollision beider Fahrzeuge stürzte der 37-Jährige und erlitt schwere Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Schorndorf, B 29 - Zu schnell unterwegs

Am Samstag gegen 18:00 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem PKW Audi die B 29 in Richtung Stuttgart und wollte diese an der Ausfahrt Schorndorf - Ost verlassen. Da er in der Ausfahrt zu schnell war, kam er in der Kurve nach links von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell