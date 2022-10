POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 22.10.22, 11:00 Uhr - 1 Verkehrsunfall, 1 Fahren ohne Führerschein

Polizeipräsidium Aalen

Backnang - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr wurde der Fahrer eines Mercedes einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte er keinen Führerschein vorweisen. Er gab gegenüber den Beamten an, diesen vergessen zu haben. Jedoch haben Lügen kurze Beine und so konnte recht schnell herausgefunden werden, dass der 48 Jahre alte Mann gar keinen Führerschein mehr hatte. Nun muss er mit einer Anzeige rechnen und er durfte nicht mehr weiterfahren.

Backnang - Quad umgekippt und Fahrer schwer verletzt

Am Samstag gegen 07:35 Uhr befuhr ein 34 Jahre alter Fahrer eines Quads in Backnang die Anonnay-Straße in Fahrtrichtung Eugen-Adolff-Straße. In einer rechtsführenden Haarnadelkurve kippte das Quad vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers um. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musst mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

