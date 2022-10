Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 22.10.22, 11:00 Uhr - 2 Unfallfluchten, 1 betrunken gefahren

Schwäbisch Hall - Unfall verursacht und abgehauen - Zeugenaufruf

Am Donnerstag in der Zeit von 07:45 Uhr bis 17:30 Uhr wurde in Schwäbisch Hall in der Steinbacher Straße auf dem Parkplatz Kocherwiese durch einen unbekannten Fahrzeuglenker eine Mercedes C-Klasse beschädigte. Der Unbekannte touchierte vermutlich mit einem roten Fahrzeug den geparkten Mercedes an der rechten hinteren Fahrzeugseite bei seinem Parkvorgang. Hierbei wird der Mercedes erheblich beschädigt und es entstand ein Unfallschaden von ca. 3000 Euro. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalles, sich unter 0791/400-555 zu melden.

Michelfeld - Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Freitag in der Zeit von 23:10 Uhr bis Samstag 00:05 Uhr fuhr ein bislang unbekannter PKW Lenker mit seinem blauen Seat Leon in Michelfeld auf der Haller Straße. Am Ortseingang von Schwäbisch Hall herkommend überfährt er mit seinem Auto die dortige Verkehrsinsel. Er zerstört hierbei ein Verkehrsschild und beschädigt seinen Seat erheblich. Die Polizei in Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf das Unfallfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0791/400-555 zu melden.

Crailsheim - Betrunken Auto gefahren

Am Samstag gegen 04:48 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Renault in Crailsheim den Pamiersring mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit. An der Kreuzung mit dem Schöneburgring überfuhr er auch noch die Kreuzung trotz Rotlicht. Er wurde daraufhin von einer Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch in seinem Atem festgestellt werden. Der Verdacht bestätigte sich schnell. Der Autofahrer hatte deutlich zu tief ins Glas geschaut und musste sich dann einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Nun sieht er einer Anzeige entgegen.

