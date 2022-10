POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Zigarettenautomat gesprengt

Aalen (ots) - Dewangen: An roter Ampel aufgefahren Am Freitag befuhr ein 56-jähriger Tesla-Fahrer gegen 07:30 Uhr die Leintalstraße stadtauswärts in Richtung Hammerstadt. An der Kreuzung Stollwiesen übersah er, dass ein vor ihm fahrender 37-jähriger Audi-Fahrer sein Fahrzeug an einer roten Ampel abbremsen musste. Infolgedessen fuhr er auf und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Neunheim/Neunstadt: PKW übersehen Als am Freitag ein 26-Jähriger mit ...

