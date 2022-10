Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei Verletzte nach Unfall auf Remscheider Straße

Wuppertal (ots)

Am 15.10.2022 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in einer Kurve der Remscheider Straße, bei dem ein 79-jähriger VW-Fahrer und ein 73-jähriger Ford-Fahrer verletzt wurden. Der 79-Jährige befuhr die Remscheider Straße in Richtung Solingen, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem VW in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit dem Auto des 73-Jährigen frontal zusammen. Beide Unfallbeteiligten wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt, während der Ford-Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Es entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell